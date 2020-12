Motivationsspritze in der Hängepartie

Wann die Mannschaft von Trainer Udo Jeschke und die Konkurrenten wieder ins Geschehen eingreifen dürfen, steht nach wie vor in den Sternen. Zunächst war der Spielbetrieb bis Ende November ausgesetzt worden, jetzt folgt der harte Lockdown mindestens bis zum 10. Januar. „Dazu gibt es offenbar keine Alternative“, hat Heuermann trotz aller Einschränkungen Verständnis für die Maßnahmen. „Hoffentlich hilft das, um anschließend wieder eine Perspektive im Sport zu haben.“ Realistisch gesehen gehe er davon aus, dass möglicherweise ab Anfang März wieder in der Halle um Punkte gespielt werden könne, wenn auch vielleicht noch wie vor dem Teil-Lockdown Anfang November ohne Zuschauer.

Die Wartezeit schmerzt, keine Frage. „Umso wichtiger ist, dass wir jetzt ein greifbares Szenario haben, wie es anschließend weitergehen kann“, freut sich der Außenangreifer des Regionalligisten über die Entscheidung des Verbandes, alles dafür zu tun, eine Wertung der Saison hinzubekommen. Dazu soll die Hinrunde bis zum 30. April 2021 abgeschlossen werden – länger ist das kaum möglich, betont Heuermann: „Es folgt ja dann schon der Start in die Beach-Saison, die möglichst ohne Überschneidungen laufen soll.“ Auch die SG 06 will 2021 ihren Sparkassen Beachcup wieder durchziehen. Folglich könne die normale Hallenrunde nicht bis zu den Sommerferien ausgedehnt werden. „Und unter freiem Himmel sind die Wettbewerbe auch einfacher unter den Hygienebedingungen durchzuziehen.“

Das bedeutet: Wenn in der Halle wieder gespielt werden darf, sollen die seit Anfang November ausgefallenen Partien ausgetragen werden, bis jedes Team ein Mal gegen jeden Kontrahenten angetreten ist. „Das wird bis Ende April schon sportlich“, sagt Philipp Heuermann mit Blick auf die sehr schiefe Tabelle der Regionalliga West: Während für Teams wie Brühler TV oder Dürener TV II nur noch fünf Spiele auf dem Kalender stehen, müssen die Coesfelder noch sieben austragen – Telekom Post SV Bielefeld und die Solingen Volleys sogar neun, was möglicherweise ohne Doppelspieltage an einem Wochenende nicht funktionieren könne.

Immerhin: Es soll alles dafür getan werden, dass am Ende Auf- und Absteiger ermittelt werden können. Für die Coesfelder eine gute Nachricht, denn der starke Saisonstart mit fünf Siegen aus fünf Spielen wäre so nicht für die Katz. „Nach dem Ende des Lockdowns wollen wir unsere Ziele wieder in den Blick nehmen“, kündigt der Abteilungsleiter an. „Dann müssen wir praktisch eine zweite Saisonvorbereitung in Angriff nehmen.“

Unvorbereitet wollen sie nicht aus der Zwangspause kommen. Aktuell arbeiten die Volleyballer die Trainingspläne von Udo Jeschke ab und treffen sich einmal in der Woche zu einer Online-Einheit. Ab Januar soll das auf zwei „gemeinsame“ Trainingsabende erhöht werden – was nicht nur im Hinblick auf den Fitnesszustand passiere, erklärt Heuermann: „Wir müssen auch dafür sorgen, dass der Mannschaftsverbund in dieser langen Pause nicht verloren geht.“ Üblicherweise treffe sich das Team in der Saison vier Mal in der Woche – jetzt müsse auf eine andere Form jeder Spieler mitgenommen werden, um sich gemeinsam auf den Tag X vorzubereiten.