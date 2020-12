Doppelt gut mit Erwig und Heinze

So wenig Hendrik Schemmer und Fußball-Abteilungsleiter Christian Lechtenberg in dieser Personalie überlegen mussten, so gering waren auch die Zweifel bei den Trainern selbst. „Da gab es nicht viel zu überlegen“, lächelt Claus Heinze. „Wir wollen den begonnenen Weg fortsetzen.“ Und zwar gemeinsam, weil das Projekt Doppelspitze sehr gut funktioniert. „Wir kennen uns ja schon lange als Freunde, deshalb hatte ich keine Bedenken“, betont Karsten Erwig. „Auch in dieser Trainerrolle klappt es sehr gut.“

Und das beziehen sie nicht allein auf die sportliche Bilanz, die sich für den Aufsteiger mit 16 Punkten und Platz zwei nach acht Spielen absolut sehen lassen kann. Dabei war den Eintrachtlern mit fünf Siegen in den ersten fünf Spielen sogar der perfekte Saisonstart geglückt, ehe sie unmittelbar vor der Saisonunterbrechung Ende Oktober eine kleine Schwächephase durchliefen. „Es war zu befürchten, dass mal ein kleiner Einbruch kommt“, verweist Heinze auf eine völlig normale Delle, die sie natürlich ziemlich gefrustet hat, vor allem nach der 1:2-Niederlage im letzten Heimspiel gegen Schlusslicht Adler Weseke. „Die Erwartungshaltung haben wir uns nach dem Raketenstart aber selbst aufgebaut“, gibt der 32-Jährige zu.

Eigentlich hätten sie sich gestern mit dem Jahresabschluss-Knüller verabschiedet. Spieltag 14 mit dem Derby bei der SG Coesfeld 06, erstmals in der Bezirksliga, unter normalen Umständen vor mehr als 1000 Zuschauern – aber was ist schon normal im Jahr 2020? „Dass wir ins Distanz-Training wechseln mussten, war schon sehr frustrierend“, gibt Claus Heinze zu, der aber Verständnis für den sportlichen Lockdown zeigt. „Die Infizierten-Zahlen zeigen ja, dass es richtig war.“ So drehen die Eintrachtler tapfer jeder allein für sich die Runden und haben sich einmal in der Woche zumindest online getroffen beim Tabata-Workout, einem hochintensives Intervalltraining, mit dem die Freundin von Torwart Johannes Kasnatscheew die Kicker ordentlich auf Trab hält. Jetzt ist bis zum Jahresende eine Ruhepause angesagt – und dann hoffen sie, irgendwann im Januar einen leichten Aufgalopp machen zu können.

Die Zeit haben Christian Lechtenberg, Hendrik Schemmer und die beiden Trainer genutzt, um die Planungen für die Saison 2021/22 so weit wie möglich voranzutreiben. „Wir haben mit jedem Spieler gesprochen und noch keine Absage bekommen“, freut sich Claus Heinze. Natürlich gebe es noch vereinzelte Fragezeichen. Dennis Weßendorf sei nach Haltern gezogen und werde vermutlich kürzertreten, ansonsten spreche viel dafür, dass der Kader in seiner jetzigen Konstellation zusammenbleibe. Ob es noch weitere Verstärkungen gibt? „Natürlich blicken wir auch mal nach links und rechts und könnten uns Neuzugänge vorstellen, wenn sie bei uns ins Bild passen“, erklärt Hendrik Schemmer. „Vor allem wollen wir aber auf unsere Eigengewächse setzen.“ So wie in dieser Saison schon Adrian Koschany und Justin Weiner den Sprung in den Bezirksliga-Kader geschafft haben.

Genau diese Kombination macht für die Verantwortlichen den Reiz aus. „Junge Trainer, junge Mannschaft“, lächelt Schemmer, der sich ebenso über die Zusage von Torwarttrainer Björn Grun und der Betreuer Philipp Lammerding und René Treptow freut. Denn die Zusammenarbeit mit dem Trainerstab bereite großen Spaß. „Claus und Karsten treten in allen Situationen sehr souverän auf“, lobt der Sportliche Leiter das Trainer-Duo. „Und sie kommen bei den Jungs super an.“