Der Käpt’n bleibt auf der Brücke

Mit dieser Personalie können der Sportliche Leiter und das Trainer-Duo Zoui Allali und Christoph Klaas einen Haken an einen wesentlichen Teil der Planungen machen. Umso mehr seien die Verantwortlichen froh über die Zusage, weil Jacobs in den vergangenen Monaten eine hervorragende Entwicklung genommen habe. „Er ist seit dieser Saison Kapitän und übernimmt noch mehr Verantwortung“, lobt Lowak den Offensivspieler, der zudem torgefährlich wie eh und je ist: 33 Treffer hat er in der Saison 2018/19 erzielt, 20 in 20 Spielen der abgebrochenen Spielzeit 2019/20, und aktuell steht er in der Bezirksliga bei acht Treffern – exakt ein Tor pro Spiel hat der 26-Jährige geschossen und maßgeblich dazu beigetragen, dass die SG 06 als Aufsteiger auf Rang fünf überwintert. „Wir sind froh, dass er den Weg weiter mit uns gehen möchte“, betont Lowak.

Mit der Zusage stehe der Kader für die nächste Saison zu gut 90 Prozent. „Es gibt nur noch einige wenige Fragezeichen“, sagt der Sportliche Leiter, der gemeinsam mit den Trainern zahlreiche Gespräche hat. Froh sind die Verantwortlichen auch darüber, dass im nächsten Sommer nach jetzigem Stand vier A-Jugendliche in den Bezirksliga-Kader rücken werden, um wertvolle Erfahrungen zu sammeln: Julius Kühle, Elias Fleige, Jan Hamburger und Torwart Steve Burdelak, der zwar mit Tim Herbstmann und Marius Meßing zwei starke Schnapper vor sich hat, aber schon im Jugendbereich für den SuS Stadtlohn in der Landesliga im Einsatz war und viel Potenzial mitbringt. „Sicherlich sind auch Verstärkungen von außerhalb möglich, wenn die Spieler zu uns passen“, erklärt Dirk Lowak. „Aber wir wollen auch immer auf unsere eigene Jugendarbeit blicken.“

Und natürlich auf die eigene zweite Mannschaft, die in der Kreisliga B aktuell auf dem ersten Platz steht, mit einem Punkt Vorsprung vor dem SuS Hochmoor und drei vor Arminia Appelhülsen. Diese Mannschaft soll nach wie vor als Sprungbrett für das Bezirksliga-Team dienen – und wird auch in der kommenden Saison von B-Lizenz-Inhaber Mario Brambrink trainiert, der dann im dritten Jahr für das Team verantwortlich ist. „Auch das ist für uns eine gute Nachricht, denn Mario ist sehr engagiert und hat sich ebenfalls super entwickelt“, betont Lowak. Allerdings müsse ein zweiter Mann an Brambrinks Seite gesucht werden: Philipp „Jacko“ Jacobs hätte gerne weitergemacht, kann allerdings aus beruflichen Gründen keine Zusage geben. „Sehr schade“, sagt Lowak. „Aber der Beruf geht vor.“

Die zweite Mannschaft werde auch in Zukunft eine wichtige Rolle im Verein spielen. „Gerade auch im Hinblick auf die jungen Spieler, die dort Erfahrungen sammeln und sich entwickeln können, wenn sie nicht direkt den Sprung zur Ersten schaffen“, erklärt Dirk Lowak. Deshalb würde sich auch niemand dagegen wehren, wenn die zweite Mannschaft aus ihrer guten Ausgangsposition heraus in der Saisonfortsetzung tatsächlich den Aufstieg in die Kreisliga A schaffen würde: „Das wäre für uns eine gute Konstellation, wenn die Erste und Zweite künftig dichter beisammen liegen.“