Coesfeld. Der Zeitpunkt für eine Veränderung fühlte sich einfach richtig an. „Ich bin bereit für eine neue Herausforderung“, sagt Mike Lerche. Fünf Jahre lang hat er die U17 beim SSV Rhade trainiert. Nach der aktuellen Saison ist nun Schluss für den Coesfelder. „Die fünf Jahre in Rhade waren schon eine sehr intensive Zeit“, schaut er zurück. Die gemeinsamen Jahre dürfte er dabei nicht nur als intensiv betiteln, sondern durchaus auch als sehr erfolgreich. 2015 übernommen in der Westfalenliga, gelang gleich in seinem ersten Jahr der Aufstieg in die Regionalliga. Nachdem der SSV dort zwei Jahre lang vertreten war, sorgten seine Spielerinnen in der vergangenen Spielzeit für eine Sensation und machten den Aufstieg in die Bundesliga perfekt. „Zu dem Zeitpunkt hatte ich schon im Kopf, dass die Saison in der Bundesliga meine letzte beim SSV sein wird“, verrät der 44-Jährige. Dementsprechend habe er auch die Verantwortlichen im Verein frühzeitig informiert. Ein Nachfolger ist bereits gefunden. Beerbt wird Lerche von seinem aktuellen Co-Trainer Helge Bruns. „Die Mannschaft ist bei ihm in besten Händen“, ist der scheidende Coach überzeugt.

Von Leon Eggemann