Endloses Warten auf die nächste Saison

Coesfeld. So schön der Super Bowl auch anzuschauen ist, so langsam wollen sie selbst wieder auf den Platz zurückkehren. „Es juckt schon sehr in den Fingern“, gibt David Baumeister, Teamsprecher der Coesfeld Bulls, zu. Der gebürtige Münsteraner wechselte nach sieben Jahren bei den Münster Mammuts im Januar 2019 in die Kreisstadt, um gemeinsam mit den Bulls in ihre erste Saison seit der Gründung im Sommer 2017 zu gehen. „Ein super Auftakt, bei dem wir nicht nur neue Mitspieler und Zuschauer gewonnen haben, sondern uns auch einen guten Namen gemacht haben“, bilanziert Baumeister die erste Spielzeit der Bulls. Ihre Debüt-Saison schlossen die Spieler in den rot-schwarzen Trikots mit einem zweiten Tabellenplatz in ihrer Division ab. „Da waren wir natürlich heiß, im nächsten Jahr einen weiteren Schritt nach vorne zu machen“, erinnert sich der 25-Jährige.

Von Leon Eggemann