Eintauchen in das Pferde-Einmaleins

Lette. Wer im Straßenverkehr mit einem Auto unterwegs sein will, braucht als Nachweis für sein Wissen über die Verkehrsregeln und die Bedienung des Autos einen Führerschein. Pferde sind Lebewesen mit eigenen Bedürfnissen und Ideen. „Umso wichtiger ist ein Führerschein für den Umgang mit Pferden“, erklärt Sigrid Weppelmann. Die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) hat erst im vergangenen Jahr den sogenannten „Pferdeführerschein Umgang“ als Lehrgang mit abschließender Prüfung eingeführt. Die bestandene Prüfung bescheinigt Grundkenntnisse im Umgang mit Pferden in der Theorie und Praxis. „Menschen kommen heutzutage schneller an ein Pferd als an das Wissen über die Tiere“, betont die Letteranerin. Dabei sei es für angehende Pferdeleute von größter Wichtigkeit, dass sie von Anfang an wissen, wie sie mit dem Tier umzugehen haben. „So können Missverständnisse vermieden und die Sicherheit des Pferdes und der Halter erhöht werden. Außerdem dient es der Gesunderhaltung und dem Wohlbefinden der Tiere“, führt die 54-Jährige aus.

Von Leon Eggemann