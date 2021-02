Eintauchen in das Pferde-Einmaleins

Damit Anfänger einen Einstieg in das Thema Pferd erhalten, hat Sigrid Weppelmann ein umfassendes Buch namens „Mein Pferdeführerschein – Umgang“ geschrieben. Als Ausbilderin der höchsten Klasse (Trainerin A) arbeitet sie schon seit Jahrzehnten daran, Menschen mit ihren Pferden vertraut zu machen. „Mir liegt es am Herzen, dass der Umgang sicher und harmonisch verläuft“, macht Weppelmann deutlich. Um eine enge Bindung zum Tier aufzubauen und das Einmaleins der Pferde zu verstehen, könne ihr Buch als Basis für das Abschließen des Pferdeführerscheins genutzt werden. „Es sollen dabei nicht nur vordergründige Fakten für die Prüfung erläutert werden, sondern auch die Hintergründe, um das Pferd in seiner Natürlichkeit zu verstehen“, erzählt die gebürtige Dülmenerin. Als Einstieg in das Buch habe sie sich daher dazu entschieden, zunächst persönliche Geschichten von Menschen und ihren Pferden zu erzählen. „So wird gleich zu Beginn deutlich, welche besonderen Beziehungen zwischen Mensch und Tier entstehen können“, lächelt Weppelmann. In den darauffolgenden Kapiteln werde dann der Weg beschrieben, um selbst eine gute Chemie zu seinem Pferd aufzubauen. „Von den Basics zum natürlichen Verhalten, der Wahrnehmung und Anatomie geht es über zur Haltung und Pflege sowie praktischen Beispielen in alltäglichen Situationen“, erzählt die Autorin, während sie durch die Seiten blättert.

Ursprünglich wäre Weppelmann mit ihrem Buch auf der Frankfurter Buchmesse zu Gast gewesen – wenn das Coronavirus nicht wäre. Auch ihren nebenberuflichen Auftritten als Dozentin kann sie derzeit nicht nachgehen. „Da haben Reitvereine und Pferdebetriebe allerdings größere Probleme als ich“, hebt sie hervor. So müssten die Reiter trotz der Krise dringendst zu ihren Pferden. „Wer weiß, wie wichtig die Bewegung für die Gesundheit der Pferde ist, dem ist klar, dass die aktuelle Situation äußerst kritisch ist“, berichtet Weppelmann. Der Drang nach Bewegung – auch ein Thema, das im Buch behandelt wird.