Hechtsprung macht sich doppelt bezahlt

Coesfeld. An die Spielszene kann er sich noch genau erinnern. „Das war gegen TSG Dülmen III“, grinst Lukas Lesting. Mit der zweiten Mannschaft von SG Coesfeld 06 war der Keeper am zweiten Spieltag zu Gast bei den Blau-Gelben. „Wir haben uns sehr schwer getan, ins Spiel zu kommen und sind dann auch nach einem verunglückten Rückpass früh in Rückstand geraten“, erinnert sich der 25-Jährige. In der zweiten Halbzeit hat sich das Blatt jedoch gewendet, woran auch der SG-Schlussmann seinen Anteil hatte. „Nach einem Ballverlust vor unserem eigenen Tor wurde der Ball von außen in den Strafraum gespielt“, hat Lesting jedes kleinste Detail vor Augen. Am Fünfmeterraum musste TSG-Akteur Simon Schulte-Vorwick nur noch einschieben – wäre da nicht Torwart-Krake Lukas Lesting. Per Hechtsprung schmiss sich dieser in den Weg des Angreifers, machte sich ganz lang und wehrte den Ball mit einer Glanzparade ab.

Von Leon Eggemann