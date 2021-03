Faut auf Faust für den Erfolg

Coesfeld. Die Hand haben sie sich nicht darauf gegeben, um alles corona-konform zu halten. „Wir haben uns die Faust entgegengestreckt“, lächelt Udo Jeschke. Was zum identischen Ergebnis führt, denn der 68-Jährige wird auch in der kommenden Spielzeit 2021/22 für die Volleyballer der SG Coesfeld 06 verantwortlich sein. Gemeinsam soll dann das umgesetzt werden, was ihnen durch den Saisonabbruch verwehrt geblieben ist: Ziel bleibt der Aufstieg in die Dritte Liga.

Von Frank Wittenberg