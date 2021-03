Der Motor der Gesellschaft

DJK-Vorstand will den Stellenwert des Sports in der Corona-Pandemie mehr in den Fokus rücken

Coesfeld. Die ersten Lichtblicke gibt es angesichts der angekündigten Lockerungen, die in mehreren Stufen erfolgen soll. Viele kleine Schritte sind nötig, immer abhängig von Inzidenzwerten – für die Sportvereine eine kleine Perspektive, auch wenn es wohl noch lange dauern wird, bis eine Rückkehr in den Normalbetrieb möglich ist. „Es wird immer sehr viel über Einzelhandel, Gastronomie und Frisöre gesprochen“, stellt Michael Laukamp fest. „Aber in allen Diskussionen wird der Stellenwert des Sports gar nicht richtig deutlich.“ Deshalb hat die DJK Coesfeld gemeinsam mit 31 weíteren Großvereinen ein Positionspapier aufgelegt, das die Leistungen und Herausforderungen stärker in den Fokus rückt – in den schwierigen Corona-Zeiten, aber auch darüber hinaus.