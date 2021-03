Angst vor der Pferde-Pandemie

Mitten in der Corona-Krise, die den Reitsport bereits hart getroffen hatte, ist in Valencia, eine Hafenstadt an der Südostküste Spaniens, eine lebensgefährliche Seuche ausgebrochen. „Daraufhin hat der Weltverband alle internationalen Turniere in zehn europäischen Ländern bis zum 28. März abgesagt“, erklärt die gebürtige Schweizerin Stephanie Leuenberger (37), „dazu zählt auch Deutschland.“ Sie ist eidgenössisch diplomierte Bereiterin und wollte auch beim Profi-Hallenturnier starten, das eigentlich von heute bis Sonntag in Flamschen vorgesehen war. „Fällt leider aus“, bedauert Voss junior die aktuelle Entwicklung, „der Bundesverband hat einen Lockdown für sämtliche Veranstaltungen verhängt.“

Die Züchter sind alarmiert, in den Ställen fürchten sie diese Krankheit, die inzwischen auch schon das hochkarätig besetzte Großturnier in Doha erreicht hat, wo sich ein Großteil der Weltelite mit ihren besten Springpferden eingefunden hat. „Das ist natürlich ein herber Schock“, klagt Marcus Voss, „das Herpes-Virus tragen nahezu alle Pferde in sich, doch bricht er Gott sei Dank nur selten aus.“ Und was ist in Valencia schiefgelaufen? „Mehr als 800 Pferde waren dort auf engem Raum versammelt“, antwortet er. „In kleinen Boxen und bei schlechter Luftzufuhr“, fügt Steffi Leuenberger hinzu, „in derartigen Stresssituationen kann das EHV-1- Virus aktiviert werden.“

Seit dem „vermutlich schlimmsten EHV-1-Ausbruch seit Jahrzehnten“, laut Weltsportpferdeverband (FEI), ist nichts mehr so, wie es einmal war.

Das „Equines Herpesvirus Typ 1“, kurz EHV-1, ist äußerst aggressiv, hochansteckend und löst neurologische Symptome aus. Typisch sind ein plötzlicher Erkrankungsbeginn, hohes Fieber, eine gestörte Bewegungskoordination, Kopfschiefhaltung, Hinterhandschwäche und Inkontinenz. „Dieses Virus“, betont Steffi Leuenberger, „ist in Deutschland nicht anzeige- oder meldepflichtig.“ Von daher gibt es momentan weder einen genauen Überblick über die Ausbrüche noch seuchenrechtliche Vorgaben für die aus Spanien zurückgekehrten Pferde. „Ein krankes Pferd kann andere anstecken“, bemerkt Marcus Voss, „ein Teufelskreis.“ Durch direkten Kontakt zwischen Pferden, also die sogenannte Tröpfcheninfektion, seltener durch indirekten Kontakt, zum Beispiel über Putzzeug, Wassereimer, Pflegepersonal, wird das Virus auf andere, empfängliche, eventuell geschwächte Pferde übertragen. Auch eine Übertragung von der tragenden Mutterstute auf ihr ungeborenes Fohlen ist möglich.

Die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) hat die betroffenen Reiter zu erhöhter Vorsicht aufgerufen und über erforderliche Hygienemaßnahmen aufgeklärt. Dazu gehört, dass die Pferde bei der Ankunft im heimischen Stall wohlweislich von anderen Pferden zu trennen sind. „Wenn wir ein Pferd gekauft haben, kommt es bei uns ohnehin in Quarantäne“, beschreibt Marcus Voss das Prozedere bei Neuankömmlingen, „das machen wir immer so. Reine Vorsicht!“ Die vorbeugende Impfung gegen die vier Herpes-Arten „EHV 1+4“ ist die wichtigste Schutzmaßnahme gegen eine Infektion, weiß Voss, „wir impfen seit Jahr und Tag und tun das aus Liebe zum Pferd“. In den großen Handelsställen, wo die Tiere gekauft und sehr schnell wiederverkauft werden, würde so manches Mal ein wenig geschludert.

Auf dem Gestüt Letter Berg hat jedes Pferd einen Ausweis, in dem schwarz auf weiß geschrieben steht, wer gegen was geimpft wurde. „Das ist zeitaufwändig und kostet Geld“, sagt Marcus Voss, „und wer bei Turnieren starten möchte, der muss impfen.“ Das sei vorgeschrieben. „Impfen birgt auch Risiken“, berichtet Steffi Leuenberger, „denn die Wirkstoffe sind heftig und können schon mal zu Begleiterscheinungen führen, etwa Lähmungen.“ Geimpfte Tiere scheiden aber wesentlich weniger Viren aus als ungeimpfte, nämlich nur zehn Prozent. „Der Krankheitsverlauf ist dadurch wesentlich milder“, so Voss, „darum werden diese Pferde die Infektion normalerweise überleben.“

Auf ihrem Gestüt haben sich Voss senior und Voss junior in den vergangenen Jahren auf Hannoveraner spezialisiert, eine Rasse, die zahlenmäßig zu den stärksten Warmblutzuchten weltweit gehört. „Wir sind ein klassischer Zuchtbetrieb – mit Sportreiterei dazu“, erzählt Marcus Voss, „die Pferdezucht ist das Hobby meines Vaters, sein Ein und Alles.“ Steffi Leuenberger stimmt ihm zu: „Jeden Morgen schaut er vorbei, bevor er ins Büro fährt.“ Günter Voss war auch lange Jahre Vorsitzender des Zucht-, Reit- und Fahrvereins Coesfeld, das Amt übt mittlerweile sein Filius aus.

Marcus Voss hatte sich mit seinen Vereinskollegen und -kolleginnen tierisch auf das Profiturnier im Pferdesportzentrum Flamschen gefreut. „Bis das Herpes-Virus alle Planungen über den Haufen geworfen hat“, ist Voss betrübt über die Hiobsbotschaften aus Spanien, „ich hoffe, dass man dieses Problem rasch in den Griff bekommt.“

In Lette hat die Familie Voss 90 eigene Pferde untergebracht. „100 plus“, korrigiert ihn Steffi Leuenberger mit einem breiten Grinsen. „Kann sein“, meint er, „bis Ende Mai kommen noch elf dazu.“ Zwei Fohlen starten auf wackligen Beinen bereits ihre ersten Gehversuche auf der Koppel. Elf Stuten sind in freudiger Erwartung.

Auf Steffi Leuenberger wartet reichlich Arbeit. „Morgens früh um sieben fange ich an“, erklärt sie, „17.30 Uhr ist Feierabend. Eigentlich.“ Wenn ein Fohlen das Licht der Welt erblickt, kann es auch mal sein, dass die Bereiterin eine Nachtschicht einlegen muss. „Halb so wild!“ Sie lacht, was sie gern und häufig tut. Sie hat Spaß. „Ich hab’ ja mein Hobby zum Beruf gemacht.“ Pferde sind ihr Leben – und daher drückt sie fest, ganz fest beide Daumen, dass dieser Herpes-Spuk bald vorbei ist.