Viel mehr als nur der Sprücheklopfer

Für die Trainer ist der „Käpt’n“ ein wichtiger Ansprechpartner. So wichtig, dass viele ihn bestimmen oder bei der Wahl zumindest die Finger im Spiel haben. „Auf jeden Fall muss er ein absoluter Führungsspieler sein“, beschreibt Hendrik Maduschka (SV Gescher) seine Anforderung. Wer die Aufgabe übernimmt und wie er in dieses Amt gekommen ist – hier ein Überblick.

0 DJK Coesfeld: Für Karsten Erwig und Claus Heinze war es ein leichtes Spiel. „Da hatte ,Kobra’ schon die richtige Wahl getroffen“, lacht Heinze. Sein Vorgänger Denis Koopmann hatte Kai Hemsing die Kapitänsbinde verpasst, und das übernahm das neue Trainer-Duo ohne jeden Zweifel. „Weil Kai ein riesiges Standing im Verein hat und charakterlich top ist.“ Der Kapitän sei in vielen Dingen der Ansprechpartner. Hemsings Vertreter sind Jonas Berding und Johannes Kasnatscheew – „beide ebenfalls schon DJK-Urgesteine“, betont Heinze.

0 VfL Billerbeck: Auf die größtmögliche Rückendeckung aus dem Team setzt Yannick Gieseler für seinen Kapitän. „Deshalb habe ich mich mit Philipp Daldrup dazu entschieden, ihn von den Spielern wählen zu lassen“, erklärt der VfL-Trainer. Das Ergebnis ist in Billerbeck seit Jahren identisch: Max Zumbülte genießt als engagierter Vertreter seiner Zunft das Vertrauen seiner Teamkollegen. Weil „Zett“ zuletzt mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte, wurde er häufiger von Andreas Lembeck und Calvin Majewski aus dem Mannschaftsrat vertreten. „Wir sitzen in der Konstellation auch immer mal wieder zusammen und besprechen verschiedene Themen“, berichtet Gieseler.

0 SV Gescher: Die Spieler haben gewählt und sich für Marcel Probst entschieden. „Ich finde es besser, wenn das aus der Mannschaft kommt“, begründet Hendrik Maduschka sein Vorgehen. „Der Kapitän muss nicht Trainers Liebling sein.“ Wobei Maduschka schon eine gewisse Vorauswahl getroffen hat, indem er verschiedenen Spielern in der Vorbereitung mal die Binde zugeworfen hat. „Dadurch ergibt sich schon ein Kandidatenkreis.“ Die Stellvertreter von Probst sind erfahrene Recken: Hubertus Roling und Dennis Schültingkemper.

0 SG Coesfeld 06: Für Zoui Allali und Christoph Klaas stand sofort fest, dass sie Einfluss darauf nehmen wollen, einen Kapitän mit viel Persönlichkeit und Vertrauen zu bestimmen. „Wir haben uns für Lucas Jacobs entschieden, weil er ein hohes Ansehen innerhalb der Mannschaft genießt“, sagt Klaas, der sich in diesem Vorgehen absolut bestätigt sieht: „Lucky ist daran gewachsen und übernimmt noch mehr Verantwortung.“

0 Turo Darfeld: Vor der Saison hat Markus Lindner zum ersten Mal den „Käpt’n“ bestimmt und sich für Sebastian Daldrup entschieden. „Ich wollte damit noch einmal einen neuen Anreiz innerhalb der Mannschaft setzen“, sagt der Trainer. Daldrup sei einer, der mit Leistung überzeuge, auch außerhalb des Platzes präsent sei und kommunikativ stark sei: „Das passt, denn ein Kapitän muss Verantwortung übernehmen.“

0 Westfalia Osterwick: Auf dem Feld vorneweg gehen, das ist gefordert. Und das weiß Tobias Paschert aus eigener Erfahrung, denn jahrelang hat er selbst den „Capitano“ bei der Westfalia gegeben. Jetzt hat er gemeinsam mit seinem Trainerkollegen Mario Worms Lars Knipper die Binde übergeben. „Da gab es keine Diskussionen“, betont Paschert. Denn Knipper habe einen großes Rückhalt innerhalb der Mannschaft und dazu sportlich wie menschlich eine tolle Entwicklung genommen. „Deshalb ist er Sprachrohr des Teams und wird von uns auch oft einbezogen.“

0 Borussia Darup: Aus der Mannschaft heraus ist Marcel Bunge zum Kapitän gewählt worden – was für Jan Ahlers vollkommen in Ordnung ist. „Weil ich weiß, dass das Team funktioniert und die Jungs würdigen, was hinter dem Amt steckt“, sagt der Spielertrainer. Neben seinem Co-Trainer sieht Ahlers im „Käpt’n“ die rechte Hand auf dem Platz, die auch Signale aus der Mannschaft in seine Richtung weitergebe. „Er muss eine Meinung vertreten können, auch mir gegenüber.“ Das funktioniere mit Bunge, der schon unter Micky Gravermann der Spielführer war, hervorragend.

0 SW Holtwick: Auf Erfahrung setzt Mario Beeke. Deshalb trägt Oliver Abel seit Jahren die Kapitänsbinde, bisweilen vertreten von Maurice Thentie. „Sie sind mein verlängerter Arm auf dem Spielfeld und das Bindeglied zwischen Mannschaft und Trainer“, beschreibt er seine Anforderungen. „Wichtig ist: Sie müssen vorneweg gehen.“

0 SV Gescher II: Lange überlegen musste Kay Kloster nicht. „Ich habe Lukas Kötting bestimmt, der hat die Aufgabe auch vorher schon ausgefüllt“, berichtet der SV-Trainer. Gerade im Umbruch, der vor der Saison vollzogen worden sei, erweise sich Kötting als Führungsspieler für alle Altersklassen. Zum zweiten Mann und damit auch Vertreter für die vielen jungen Spieler im Team hat Kloster Nico Ahlmer bestimmt.

0 Vorwärts Lette: Der dienstälteste Kapitän dürfte Jonas Böller sein, der den Job schon in der siebten Saison ausfüllt. „Die Mannschaft hat ihn auch diesmal wiedergewählt, und das ist völlig in Ordnung“, hält Michael Buß diese Personalie für die perfekte Entscheidung. Böller sei menschlich ein feiner Kerl und zudem kritikfähig. Und ganz wichtig: „Er ist hier eine Institution – er hat Lette komplett im Blut.“

0 SuS Hochmoor: An Robin Schultewolter führt kein Weg vorbei. „Er macht das zu 100 Prozent, auf und neben dem Platz“, begründet Andreas Kersten die Entscheidung, gemeinsam mit seinem Trainerkollegen Sebastian Scheinig den Kapitän bestimmt zu haben. „Er genießt das Vertrauen der Jungs und spricht auch uns gegenüber ein offenes Wort.“ Neben Schultewolter gehören Johannes Hähner, Marco Jakisch und Marvin Rosing zum Spielerrat: „Wir wollen den Leuten, denen wir es zutrauen, eine Führungsrolle geben.“

0 SW Beerlage: Weil er sich auf die Zusammenarbeit verlassen könne, habe er wählen lassen, erklärt Andreas Medding. Christian Lütke Enking trägt deshalb bei den Beerlager die Binde, sein Vertreter ist Manuel Wigger. Dazu gibt es noch einen Spielerrat. „Die Jungs sollen Transportmittel zwischen Team und Trainer sein“, sagt Medding. „Wichtige Entscheidungen werden gemeinsam getroffen.“

Für Lucas Jacobs ist die Kapitänsbinde bei der SG 06 letztlich nicht nur eine Aufgabe, sondern auch eine Ehre. „Seitdem meine Vorgänger wie Alex Tübing, David Plesker oder mein Bruder Philipp nicht mehr dabei sind, bin ich mit 26 Jahren schon einer der Älteren“, sagt er. „Also auch Zeit, mehr Verantwortung zu übernehmen.“ Die besteht zum Beispiel darum, sich mit dem Trainer-Team über Aufstellungen und Formationen zu unterhalten. Und, ja klar, auch den Spruch anzustimmen, wenn die Kiste im Kreis steht. „Das bekomme ich hin“, lacht Jacobs. „Der ist bei uns zum Glück nicht so umfangreich.“