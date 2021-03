Der ewige Käpt’n

Mittlerweile erscheint das nicht ungewöhnlich, denn mit seinen 27 Jahren ist Jonas Böller hinter Spielertrainer Michael Buß der Alterspräsident in der jungen Letteraner Mannschaft. Damals aber, als er erstmals die Spielführerbinde trug, zählte er gerade einmal 20 Lenze. „Marco Kleinhölting wollte kürzertreten“, erinnert er sich. „Dann hat sich das so ergeben.“ Dabei war Böller gerade erst zu seinem Heimatverein zurückgekehrt, den er zum zweiten C-Jugendjahr verlassen hatte. „Durch Christoph Klaas bin ich zur SG 06 gekommen“, berichtet er – um die sportliche Herausforderung anzunehmen, was sich auch ausgezahlt habe: „In der B-Jugend haben wir in der Bezirksliga gespielt.“ Nach dem Sprung in die Senioren mischte er noch zwei Jahre unter Philipp Overmeyer in der SG II inklusive Aufstieg in die A-Liga mit, ehe der Lockruf aus Lette kam. „Die Mannschaft befand sich im Umbruch“, verweist er auf die Aufbauarbeit, die nach dem Abstieg 2012 unter Michael Sandscheiper und Michael Schmitz angepackt wurde. „Mit vielen bei der SG habe ich ein sehr gutes Verhältnis, aber es war genau der richtige Schritt.“

Zumal gleich in der ersten Saison bei seinem Heimatverein die Rückkehr in die Kreisliga A gelang. Als sich die Letteraner im Relegationsspiel gegen den SV Gescher III mit 2:0 durchsetzten, trug Jonas Böller die Kapitänsbinde. „Das war ein super Erlebnis“, schwärmt er vom Aufstieg. Zwar musste Vorwärts nur ein Jahr später zurück in die B-Liga, aber 2017 gelang direkt der Wiederaufstieg. Auf ungewöhnliche Weise: „Wir haben während der Mannschaftsfahrt auf Mallorca davon erfahren“, lacht der 27-Jährige. Weil Adler Buldern im Entscheidungsspiel den Sprung in die Bezirksliga eingetütet hatte, durften die Letteraner den freien Platz in der A-Liga übernehmen – und feierten das angemessen am „Ballermann“.

Und jetzt droht leider mal wieder der Absturz. Nur ein Punkt aus acht Spielen, so richtig gut ist es für Vorwärts vor der Unterbrechung Ende Oktober nicht gelaufen. „Nach dem Saisonabbruch im Frühjahr war es eine schwierige Vorbereitung“, blickt Jonas Böller zurück. Eine sehr junge Mannschaft auf dem Platz, dazu mit Michael Buß ein neuer Trainer – aber die Corona-Umstände haben es nicht leicht gemacht, die notwendigen Abläufe einzustudieren. „Das soll aber sicher keine Ausrede sein“, betont der Kapitän. „Wir müssten eigentlich das Zeug haben, ganz anders aufzutreten.“

Das wollen sie beweisen, wenn es denn weitergeht. Wenn nicht, dann wäre die Wertung der Spielzeit 2020/21 hinfällig und es würde keinen Absteiger geben – zum zweiten Mal nach 2019 und dem freiwilligen Rückzug der DJK Coesfeld II hätten die Letteraner den Klassenerhalt am „Grünen Tisch“ geschafft. Wehren würde sich niemand dagegen, logisch, aber viel lieber möchten sie es auf dem sportlichen Weg lösen. „Als Fußballer plädiere ich immer dafür, weiterzuspielen“, versichert Böller. Ob das aber wie geplant Anfang Mai klappen könne, sei angesichts der steigenden Infektionszahlen sehr fraglich. Und vor jedem Training und Spiel zunächst einen Schnelltest zu machen, hält er in den Kreisligen für kaum praktikabel.

Wenn es weitergeht, dann wollen sie alles reinwerfen. Sechs Spiele stehen noch aus: bei GW Nottuln II, gegen Turo Darfeld, bei GW Hausdülmen, gegen Westfalia Osterwick, beim SuS Legden und gegen TSG Dülmen II – reihenweise dicke Bretter. „Aber hier resigniert keiner“, verspricht Jonas Böller. „Wir werden alles für den Klassenerhalt tun!“ Als Kapitän will er im Training und auf dem Platz vorneweg gehen.