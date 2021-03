Noch kein Ende der Hängepartie

Nach drei Wettkämpfen kam im März 2020 das Aus. „Jetzt wären wir wieder mittendrin in der Verbandsliga-Saison“, sagt Rickert. Eigentlich. Vorerst ist wieder alles abgesagt, und der SG-Trainer glaubt auch nicht daran, dass vor dem Sommer etwas passiert. „Hoffentlich können wir im Herbst wieder in die ersten Wettkämpfe gehen“, blickt er voraus. Das wäre ein Hoffnungsschimmer am Horizont.

Wobei sie natürlich nicht untätig sind, im Gegenteil. Gerade der Nachwuchs wird nach wie vor eng eingebunden, zum Beispiel in wöchentlichen Zoom-Meetings. Die bestehen zwangsläufig aus viel Theorie, zum Beispiel im Hinblick auf das Wertungssystem und den Aufbau von Übungen. „Wir haben viele Videoanalysen gemacht“, berichtet Rickert, der dafür eigens Material zusammengesucht hat. Aber auch Kreativität ist gefragt: „Aus verschiedenen Unterlagen mit Elementen haben die Kinder selbst Übungen erstellt, die wir dann gemeinsam besprochen haben.“

Damit nicht genug: Einrosten ist verboten, umso mehr gilt das für die Turner. Deshalb geht das Programm mittlerweile über Kraft- und Dehnübungen sowie Online-Koordination hinaus. „Seit dem 1. März läuft bei uns eine Challenge“, lächelt Ulrich Rickert. Bis zum 31. März sollen zum Beispiel 1000 Kilometer durch Läufe gesammelt werden, alternativ auch per Rad oder Inliner. „Dazu sind 45 000 Liegestütze vorgesehen“, erklärt er. Bisher werde das von den 18 beteiligten Nachwuchsturnern und Trainern hervorragend angenommen – auch wenn das nicht immer ein Genuss ist. „Am Anfang hatte ich tierischen Muskelkater“, gibt Rickert zu. „Mittlerweile sind wir schon wieder deutlich fitter geworden.“

Genau das wird ein entscheidender Punkt sein, wenn es nach überstandener Corona-Pandemie zurück an die Geräte geht. Denn in der langen Zwangspause, deren Ende noch nicht abzusehen ist, sei schon eine Menge verlorengegangen, stellt der Trainer fest. „Bei den Kleinen lässt sich das sicherlich schnell wieder aufholen“, vermutet er. Aber was mit den Liga-Teams passiere, sei kaum abzusehen. „Da gibt es viele ältere Turner, bei denen es lange dauern wird, bis die wieder auf ihrem Level sind.“ Auch vor dem Hintergrund der Verletzungsgefahr brauche es Zeit, bis die Fitness zurückerlangt, bis Kraft und Dehnen im vernünftigen Einklang seien.

Deshalb rechnet Ulrich Rickert durchaus damit, dass sich das Gesicht der Verbandsliga, in der die SG 06 beheimatet ist, verändern wird. In vielen Mannschaften werde es zwangsläufig einen Umbruch geben, weil möglicherweise einige der älteren Turner nicht mehr den harten Weg auf sich nehmen wollten. „Wir sind da noch in einer guten Situation, weil wir über gute Nachwuchsleute verfügen, die wir einbauen können“, sagt Rickert. „Ich kenne aber einige andere Mannschaften, bei denen das nicht so ist.“

Über allem steht erst einmal die Rückkehr in den Trainingsbetrieb. Nur für zwei bis drei Monate konnten die SG’ler im vergangenen Sommer ihrem Sport nachgehen, aber das höchst eingeschränkt, weil die Jakobi-Halle als Trainingsstätte wegen der Renovierung nicht zur Verfügung stand. „Wir sind ins Heriburg-Gymnasium ausgewichen, aber da konnten wir zum Beispiel keine Ringe trainieren“, erklärt Rickert. Dann folgte mit dem zweiten Lockdown das nächste tiefe Loch, das Hallensportler noch härter trifft als die Freiluft-Kollegen. Aus dem wollen sie möglichst bald heraus, wie auch immer. „Wir sind auch offen für Trainingsformen unter freiem Himmel“, betont Ulrich Rickert. Einen Barren auf dem Schulhof platzieren, warum nicht – „entscheidend ist doch, überhaupt wieder mit einem Gerät in Berührung zu kommen.“