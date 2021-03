Brückenbauer für die Jugend

Die Besonderheit an der Geschichte ist die Doppelfunktion. Denn Stange und Herbstmann werden nicht nur ihre ersten Schritte als Trainer im Seniorenbereich unternehmen, sondern gleichzeitig ihre Verantwortung in ihren Jugendmannschaften behalten. „Darüber sind wir sehr froh“, betont Dirk Lowak, Sportlicher Leiter bei der SG 06. Die Qualität in doppelter Hinsicht nutzen zu können, sei ein Glücksfall – „zumal wir auf der Suche nach geeigneten Co-Trainern nicht in unserer eigenen Jugendabteilung wildern wollten.“ So aber sei er gemeinsam mit Fußball-Abteilungsleiter Heiner Eismann froh, eine tolle Lösungen gefunden zu haben.

Zumal sie perfekt in das Konzept passt, das sich der Verein auf die Fahnen geschrieben hat. Auf die eigene Jugend setzen, immer wieder Kicker aus dem eigenen Talentschuppen an den Bezirksliga-Kader heranführen, das ist der Plan, der schon verfolgt wird und den sie weiter konsequent umsetzen wollen. Genau da nehme auch die zweite Mannschaft eine wichtige Funktion ein. „Da sollen nicht nur Spieler nach Verletzungen wieder herangeführt werden“, erläutert Lowak. „Sie soll besonders auch ein Sprungbrett sein für unsere jungen Leute, die sich für die Bezirksliga empfehlen wollen.“ Seitdem feststehe, dass Philipp Jacobs im Sommer aus beruflichen Gründen aus dem Trainerteam der zweiten Mannschaft ausscheide, seien Überlegungen im Hinblick auf die Nachfolge angestrengt worden. „Mit Morten Herbstmann und Benedikt Stange haben wir zwei Trainer gefunden, die super zu Mario Brambrink passen und eine enge Anbindung an die Jugend haben.“

Im Jahr 2017 haben die beiden 29-Jährigen im SportCentrum Kaiserau ihre B-Lizenz abgelegt. Aktuell ist Stange mit Lasse Engels für die C I-Jugend der SG 06 verantwortlich und Morten Herbstmann mit Bernd Herick-Vestring für die A-Jugend – und gemeinsam trainieren sie auch noch die B I-Junioren. „Die Doppelfunktion kennen wir also schon“, lächelt Herbstmann. Deswegen werden sie auch in der kommenden Saison zusätzlich zur Co-Funktion bei der SG II eine Jugendmannschaft übernehmen. „Wir standen da schon im Wort.“

Auf den zusätzlichen Input durch die Arbeit im Seniorenbereich freuen sie sich. „Im eigenen Verein ist das sicherlich ein guter Schritt, da einmal zu schnuppern“, sagt Benedikt Stange. Zumal ihnen die meisten Spieler ihrer künftigen Mannschaft schon aus dem Jugendbereich bekannt seien: „Das ist sportlich und menschlich eine tolle Truppe.“ Künftig „ihre“ Youngster auch im Seniorenfußball begleiten und unterstützen zu können, auf diese Herausforderung freuen sie sich.