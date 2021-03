Spaß und Bewegung unter freiem Himmel

#trotzdemsport, so lautet die Initiative des Landessportbundes, die trotz der Einschränkungen im Sportbetrieb die Menschen in Bewegung halten möchte. Auf dieser Grundlage haben Katja Eysing, bei der SG 06 für den Reha- und Kursbereich zuständig, und der Bundesfreiwilligendienstler Tim Eismann die Osterrallye ausgearbeitet. Dahinter verbergen sich auf dem etwa zwei Kilometer langen Rundweg um das Sportzentrum Süd am Weßlings Kamp sieben Stationen, an denen jeweils über einen QR-Code eine Aufgabe abzurufen ist. „Das soll nicht als Wettkampf zu verstehen sein, sondern als schöne Aktion unter freiem Himmel“, macht Katja Eysing den Grundgedanken deutlich. Vor Ort hängt ein Lageplan, der eine Übersicht über alle Stationen liefert. „Ein Einstieg ist auch mittendrin möglich, je nach Lust und Laune“, erläutern die Organisatoren.

Das Mitmachen lohnt übrigens doppelt: Die Rallye bietet nicht nur Spaß und Bewegung, sondern auch eine Überraschungstüte mit sportlichen Utensilien. Denn an der letzten Station können die Teilnehmer einen abgestempelten Aufkleber mitnehmen. Der kann zusammen mit einem Belegfoto „von unterwegs“ an die SG Coesfeld 06 geschickt werden – entweder per Mail an bfd@sg-coesfeld.de oder per WhatsApp an die Nummer 0163/6317023. „Wer das gemacht hat, kann sich nach den Osterferien in unserer Geschäftsstelle eine solche Überraschungstüte abholen“, erklärt Patrick Steinberg – solange der Vorrat reicht.