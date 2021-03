Spielzeit vorerst noch nicht abgebrochen

„Die Verzweifelung wächst aber“, machte Präsident Gundolf Walaschewski aus seinem Herzen keine Mördergrube. Und sein Vizepräsident Manfred Schnieders, zuständig für den Amateurfußball ergänzt: „Wir können kein Datum nennen, wann die Saison beendet wird, auch wenn die Vereine sich Planungssicherheit wünschen.“ Das Problem: Die maßgebliche Spielordnung des Westdeutschen Fußballverbandes sehe keinen Saisonabbruch vor. Schnieders: „Und solange rechnerisch eine Beendigung noch möglich ist, werden wir nicht absagen.“ Die Verbands-Funktionäre kündigten aber an, die Spielordnung überarbeiten zu wollen, um handlungsfähiger zu werden.

Willy Westphal, Vorsitzender des Fußball-Kreises Ahaus Coesfeld, ist ebenfalls pessimistisch, dass die Saison noch zu einem für alle Seiten zufriedenstellenden Ergebnis geführt werden könne: „Die Mannschaften, die oben stehen, sagen uns: ,Brecht bloß nicht ab.' Dem Tabellenmittelfeld sei es egal und Vertreter der abstiegsbedrohten Teams „fragen uns: ,Wann brecht ihr ab?'“ Westphal bekomme natürlich auch die Stimmung an der Basis mit. „Wir hören zum Beispiel auch die Rufe, dass wenn gespielt wird, auf jeden Fall auch Zuschauer zugelassen sein müssen. Das ist für viele Vereine existenziell.“

Bei der Pressekonferenz gestern wurde deutlich, dass jede einzelne Staffel gesondert betrachtet werden muss. Es gebe also keinen Termin im Verband, wo die Saison insgesamt abgebrochen wird. Willy Westphal: „Wenn wir wirklich ab dem 1. oder 8. Mai endlich wieder spielen könnten, bekommen wir das hier bei uns im Fußballkreis Ahaus und Coesfeld noch hin.“ Dann gebe es entsprechend Auf- und Absteiger. Das könnte auch dazu führen, dass Staffeln schrumpfen oder aufgebläht würden. „Wir sind dafür aber abhängig von den politischen Beschlüssen aus Berlin und Düsseldorf.“ Die durch die Corona-Pandemie besondere Saison über den 30. Juni hinaus zu verlängern sei nicht möglich. Das liege zum einen an den Verträgen der Spieler. Zudem werde die Vorbereitung auf die neue Spielzeit gebraucht. Die soll bei den Senioren am 15. August beginnen. Die Junioren steigen mit den überkreislichen Teams am Wochenende 28./29. August ein.