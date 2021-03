Kurs erneut verschoben

Kreis Coesfeld. Schon lange spielt Jan Kersen, Trainer der Bezirksliga-Fußballer der Sportfreunde Merfeld, mit dem Gedanken, einen Trainerschein zu erwerben. „Ich habe schon viele Erfahrungen als Spieler in der Kreisauswahl, Merfeld, Billerbeck und Coesfeld sammeln können. Eine Trainer-Lizenz habe ich bislang noch nicht. Jetzt möchte ich mein Wissen vertiefen.“ So hat sich der 30-Jährige in der Sportschule Kaiserau für die B-Lizenz angemeldet – und wartet auf die Eignungsprüfung. Da werde in einem Theorie- und Praxistest das wissen überprüft. „Bei der Ballmitnahme und Zuspiel erwarte ich für mich keine großen Probleme“, lacht Kersen. Nur leider konnte er sein Können coronabedingt noch nicht unter Beweis stellen. „Der Eignungstest sollte zuerst am 26. Januar stattfinden. Mittlerweile wurde er schon viermal verschoben. Zuletzt am vergangenen Donnerstag.“ Und so weiß Kersen aktuell nicht, ob und wann es losgehen kann.

Von Jürgen Primus