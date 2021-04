Und Anreiz trifft es, denn in der Rallye geht es darum, 17 Orte in und rund um Coesfeld abzufahren und zu dokumentieren. „Das lässt sich sicherlich als eine große Tour planen, ist aber auch in mehreren Etappen zu machen“, erklärt Melanie Rettig. „Wir haben es in zwei Tagen geschafft.“ Wichtig ist nur, tatsächlich alle Stationen anzufahren – dafür haben alle Teilnehmer rund vier Wochen bis zum 30. Mai Zeit.

Eingeladen sind dazu alle Jugendlichen, Erwachsenen und sportlichen Familien – natürlich in Gruppen unter Einhaltung der jeweils gültigen Corona-Vorschriften, darauf weisen die Organisatoren ausdrücklich hin. „Ursprünglich war der Gedanke, für unsere Studio- und Kursmitglieder etwas auf die Beine zu stellen, für die wir ja schon seit längerer Zeit nicht das gewohnte Angebot machen können“, sagt Jennifer Wiesmann. Dann aber sei die Idee entstanden, diese Rallye offen für alle Interessenten zu machen.

Und die dürfen sich auf einige unterhaltsame Herausforderungen gefasst machen. Liegestütze an der Kleinen Kapelle in Coesfeld, Beinschieben auf der Bank am Holtwicker Ei, Kniebeugen mit toller Aussicht an den Drei Linden auf dem Coesfelder Berg oder ein Sprint über den Daruper Hohlweg – abgesehen von der Radtour durch die Natur dürfte es auch an den Stationen an sportlichen Aktivitäte nicht mangeln. „Dazu passt das ja hervorragend zur Aktion Stadtradeln, die aktuell läuft“, lächelt Melanie Rettig.

Zu gewinnen gibt es für die Vereinsmitglieder der DJK Eintracht auch etwas, denn wer alle Orte abgefahren und dokumentiert hat, nimmt an einer Verlosung teil. Und so funktioniert es: Jede Gruppe sollte sich einen Namen geben und einen individuellen Gegenstand mit auf die Tour nehmen. „Bei uns war es eine Faszienrolle“, erzählt Melanie Rettig – möglich wären zum Beispiel auch ein Stofftier, eine Blumenvase, eine Bratpfanne oder was auch immer, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Von diesem Erkennungsmerkmal und einem Fahrrad muss an jeder der 17 Stationen ein Foto gemacht werden. Wenn alle „Fotoaufgaben“ erledigt sind, können die Bilder gesammelt per Mail mit dem Betreff „Fahrradrallye 2021“ und dem Namen der Gruppe an jennifer-wiesmann@djk-coesfeld.de geschickt werden. Einsendeschluss für diese Aktion ist der 30. Mai – so lange bleibt nun allen Teilnehmern Zeit, diese besondere Rallye unter die Reifen zu nehmen. | Weitere Informationen unter www.djk-coesfeld.de