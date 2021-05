Schwitzen für die Grillwurst

Und da lässt sich selbst der Trainer nicht lumpen. Haverkämper hängt sich rein, um Punkte für die Teamwertung zu sammeln: Laufen, Radfahren, Workout, all das hat er in den vergangenen beiden Wochen schon absolviert. „Am Ende geht es aber darum, dass sich jeder einbringt“, verweist er darauf, dass am Ende der Challenge alle erreichten Punkte durch die Gesamtzahl der gemeldeten Teilnehmer geteilt werden. „Das funktioniert also nur als Team.“

In vier Disziplinen können Punkte gesammelt werden. Jeweils einen Zähler gibt es für einen Kilometer Laufen, für zwei Kilometer Inlinerfahren, für drei Kilometer Radfahren beziehungsweise für 15 Minuten Workout. „Die Ergebnisse werden dann an Laura Albersmann gemeldet, die sich um die Organisation kümmert und dazu die Statistik führt“, berichtet Haverkämper. Natürlich ehrlich, daran hegt er keinen Zweifel: „Da vertrauen wir auch ohne Notar.“

Sich so richtig reinzuhängen, lohnt in doppelter Hinsicht. Denn der Trainer sieht in der Challenge eine hervorragende Möglichkeit, sich in Form zu bringen für die Rückkehr aufs Handballparkett. Und dann ist da der ausgemachte Preis, denn der Drittplatzierte muss sich um die Ausrichtung eines Grillfestes kümmern, der Zweitplatzierte um die Getränke – „und der Sieger der Challenge darf sich an diesem Abend einfach feiern lassen“, sagt Haverkämper mit einem Augenzwinkern. Seine Mannschaft scheint das jedenfalls mächtig zu motivieren, denn nach der ersten Woche lag sie deutlich vor den zweiten Damen und den Herren in Führung. Ein identisches Bild ergibt sich auch nach Woche zwei. Als Ruhekissen sieht der Trainer das allerdings nicht an: „Die anderen Mannschaften werden reagieren.“ Es geht ja schließlich um den Spaß, um die Fitness – und um besagten Grillabend nach Corona.