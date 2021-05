„Live“ lässt die Augen strahlen

Elf Tanzgruppen mit Kindern unter 14 Jahren legen im ersten Schritt wieder los. Noch nicht in den beiden Sälen am Rottkamp, sondern unter freiem Himmel, zeitversetzt, mit Abstand, außerhalb der „Tanzfläche“ auch mit Maske. Die Regeln halten sie alle gerne ein – „weil die Kinder und auch die Trainerinnen sich riesig auf den Neustart gefreut haben“, betont Silke Eckrodt. Seit Ende Oktober war der Kontakt nur online über Zoom möglich, jetzt endlich wird wieder „in echt“ getanzt.

Und das in voller Besetzung, womit die größten Bedenken der Verantwortlichen schnell zerstreut sind. „Einige Kinder sind in den Zoom-Sitzungen nie aufgetaucht“, weiß die Jugendwartin und Trainerin zu berichten. Die Sorge, ob nach so langer Zeit tatsächlich alle Mitglieder zurückzugewinnen seien, habe durchaus im Raum gestanden. Von der Resonanz auf den Wiederbeginn der Übungsstunden seien sie sehr positiv überrascht gewesen. „Das fühlte sich gerade für die kleineren Kinder sicherlich zunächst ungewohnt an, weil sie sich lange nicht gesehen haben“, erzählt Silke Eckrodt. Aber die kleine Hemmschwelle habe sich in allen Gruppen sehr schnell wieder gelöst.

Eine gewisse Flexibilität ist in der Startphase noch gefordert. So standen die „Dance Monkeys“ bei den „Little Twinkles“ bisher noch gar nicht auf dem Plan. „Wir hatten zuletzt eigentlich an einer anderen Choreo gearbeitet“, erzählt Trainerin Tatjana Oudemaat, die sich gemeinsam mit ihrer Schwester Annika um die etwa zehnjährigen Mädels kümmert. „The last time“ von „The Script“ stand ursprünglich auf dem Programm und sollte die Eltern auf der Weihnachtsfeier verzaubern. „Dazu gehören aber auch Figuren am Boden, und das ist hier schwierig“, sagt Tatjana Oudemaat mit Blick auf die Rasenfläche, die eigentlich zum benachbarten Gerätehaus gehört, aber nach Absprache mit der Stadt und der Freiwilligen Feuerwehr nun vom Tanz-Centrum genutzt werden darf. Also wird improvisiert – demnächst wohl mit einem HipHop-Song, kündigt Annika Oudemaat an: „Die Kinder wünschen sich das, und sie dürfen natürlich mitentscheiden.“

In das Vergnügen, zumindest unter freiem Himmel starten zu können, dürfen nach der seit Freitag gültigen Corona-Schutzverordnung auch die älteren Tanzgruppen wieder kommen. „Das wollen wir natürlich auch zeitnah anbieten“, kündigt Silke Eckrodt an. „Die Infos an die einzelnen Gruppen kommen dann rechtzeitig über die Trainer.“ Leider seien nach wie vor noch keine Lockerungen für die Tanzpaare in Sicht, von denen viele auch gerne wieder bei Turnieren starten würden. „Davon sind wir sicherlich noch ein Stück entfernt, aber zumindest die Rückkehr ins Training würde sehr helfen.“ Zumal das Tanz-Centrum mit zwei Sälen und einem abgestimmten Terminplan da sehr gut aufgestellt sei. „Wir hoffen, dass auch in diesem Bereich bald etwas passiert“, sagt Silke Eckrodt. „Gerade die Paare im Turniersport haben durch den Lockdown sehr gelitten.“

Immerhin: Der erste Schritt bei den Kindern ist gemacht. Und die haben ihre Beweglichkeit über die vielen Monate nicht eingebüßt, stellt Annika Oudemaat erfreut fest. An der Fitness und Beweglichkeit haben sie auch online gearbeitet, wenn auch das Feilen an den Choreos nicht möglich war. „Die setzen sich aber nach und nach wieder zusammen“, macht Silke Eckrodt die Erfahrung, dass irgendwer aus der Gruppe immer weiß, wie es weitergeht. Denn auch das ist eine wichtige Erkenntnis: „In der Gemeinschaft bekommen wir das wieder hin!“