Vernunft siegt über Verlockung

Die Überraschung war groß, als der Handballverband Westfalen die DJK-Damen auf der Grundlage der in den vergangenen Jahren erbrachten Platzierungen zum Oberliga-Aufsteiger kürte (wir berichteten). Die besondere Würze lag zudem darin, dass sich die Coesfelderinnen binnen einer Woche entscheiden mussten, ob sie das Präsent annehmen. „Wieder in der Oberliga zu spielen, wäre sicherlich reizvoll“, sagt der Trainer mit Blick auf eine Reihe attraktiver Gegner. Aber Haverkämper verschließt auch nicht die Augen davor, dass es für sein junges Team sehr schwer geworden wäre – zumal damit zu rechnen ist, dass es in den nächsten zwei Jahren eine größere Zahl an Absteigern gibt, um die Liga wieder auf Normalmaß zu trimmen. „Für uns wäre es wohl nur um den Klassenerhalt gegangen“, ahnt der Trainer. Da sei es wohl besser, zunächst eine Liga tiefer weitere Erfahrungen zu sammeln und dann irgendwann die Herausforderung anzupacken.

Zumal sie aktuell wie viele andere Mannschaften auch völlig im Nebel stochern. Seit Anfang März 2020 haben die DJK-Damen exakt ein Meisterschaftsspiel ausgetragen. Dabei sind im vergangenen Sommer gleich sieben Spielerinnen neu zum Kader gestoßen, während unter anderem so erfahrene Kräfte wie Steffi Lappe und Lea Baikowski aufgehört haben. „Nach diesen vielen Veränderungen und der langen Spielpause sind wir erst einmal gespannt, wo wir überhaupt stehen“, verweist Dirk Haverkämper auf einige Unwägbarkeiten. Im Rahmen der inoffiziellen Münsterland-Meisterschaft in der Saisonvorbereitung 2020/21 habe seine Mannschaft bewiesen, dass sie mit Westfalia Kinderhaus auch einen Oberligisten schlagen könne. „Aber am Ende waren das Testspiele.“

Folglich hat die DJK dem Verband pünktlich zum Meldetermin am Sonntag mitgeteilt, das Aufstiegsangebot nicht anzunehmen. Die Coesfelderinnen bleiben vorerst Verbandsligist – und warten jetzt interessiert darauf, wie diese Staffeln in der kommenden Saison 2021/22 besetzt sein werden. Insgesamt zwei Teams könnten in die Oberliga aufrücken, aber nach dem Verzicht der DJK und von Vorwärts Wettringen (weiterer Bericht) geht zumindest aus der Staffel 1 kein Team rauf. Aus den Landesligen kommen mit den potenziellen „Quotienten-Aufsteigern“ TSV Hahlen II, SpVg. Hesselteich, DJK Everswinkel II, TuRa Bergkamen II und TV Wattenscheid (oder den Zweitplatzierten) gleich fünf Neulinge hinzu, während es erneut keine Absteiger gibt. Das würde die Zahl der Verbandsligisten wohl auf mindestens 30 ansteigen lassen. „Zu viele für zwei Staffeln, wie wir sie bisher haben“, spricht der DJK-Trainer Klartext.

Bei aller Hoffnung, dass sich die Corona-Situation nicht ein weiteres Mal verschärft: Im Vordergrund, betont Haverkämper, sollte das Bemühen stehen, die kommende Saison möglichst sicher und ohne Einschränkungen durchziehen zu können. „Da wäre es sicherlich ratsam, die Mannschaften auf drei Staffeln aufzuteilen“, ist er gespannt, welche Regelung sich der Verband einfallen lässt. „Wir sind grundsätzlich froh über viele Spiele, aber in dieser Situation ist es mit kleineren Ligen wohl sinnvoller.“