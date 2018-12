«Ich freue mich riesig auf das Spiel. Das ist eine besondere Verbindung zwischen der Eintracht und mir. Der Club und die Spieler sind mir ans Herz gewachsen», sagte der 47-Jährige vor dem Spiel der Fußball-Bundesliga am Samstagabend (18.30 Uhr). Das 5:0 im Supercup-Finale zum Saisonstart müsse seine Mannschaft «vergessen», mahnte Kovac am Freitag und forderte: «Wir dürfen morgen nicht im Urlaubsmodus sein.»

Der deutsche Meister kann in Frankfurt wieder auf Jérôme Boateng zurückgreifen. Auch Kingsley Coman steht trotz einer Prellung am Fuß zur Verfügung. Renato Sanches fehlt gesperrt. Es gelte, noch einmal «alle Kräfte zu bündeln», sagte Kovac. Seine Mannschaft habe die ungewohnte Jägerrolle inzwischen total angenommen. «Wir sind jetzt im Windschatten, wir haben uns rangezogen», sagte Kovac angesichts von noch sechs Punkten Rückstand auf Borussia Dortmund vor dem letzten Hinrundenspieltag. Der Meistertitel ist wieder das Ziel. «Die Jungs wollen das schaffen, neun Punkte aufzuholen und am Ende zu feiern.»

Kovac lobte die «fantastische» Weiterentwicklung der Eintracht unter seinem Nachfolger Adi Hütter. Prunkstück sei das Offensivtrio Jovic, Haller, Rebic. «Die drei machen es gut vorne», bemerkte Kovac. Dem noch 20-jährigen Luka Jovic (12 Tore) bescheinigte er das Potenzial zum Weltklassespieler. Das macht ihn auch für Bayern interessant.