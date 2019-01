Der frühere Nationalstürmer Gomez schoss den VfB in La Manga mit zwei Treffern in der zweiten Halbzeit mit 2:0 in Führung (53./55. Minute). Doch Brügge kam durch Dylan De Belder (58.) und Adrien Bongiovanni (87.) zum Ausgleich.

Winter-Zugang Alexander Esswein stand wie im ersten Testspiel in der Startelf. Auch Verteidiger Holger Badstuber, der in der Hinserie lange angeschlagen war, spielte von Beginn an.

Am vergangenen Sonntag hatten die Schwaben gegen den FC Utrecht 2:3 verloren. Am Samstag reist die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl von Spanien zurück nach Stuttgart, wo auch Hoffenheim-Leihgabe Steven Zuber zum Kader stoßen soll. Am 19. Januar geht es für den VfB gegen den FSV Mainz 05 wieder um Punkte gegen den Abstieg.