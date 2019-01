«Jonathan hat das Zeug, schon nächste Saison die Nummer 1 in der ersten oder auch zweiten Bundesliga zu werden», sagte der 54-Jährige der «Sport Bild». «Jonathan ist ein absoluter Wettkampftyp, je höher die Anforderung, desto mehr Spaß macht es ihm.»

Der 21 Jahre alte Keeper steht derzeit beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC unter Vertrag. Im Profiteam kam er bislang nur vergangene Saison zu einem Pflichtspieleinsatz in der Europa League und spielt ansonsten in der Regionalliga-Mannschaft, sein Kontrakt läuft im Sommer aus. Im November war Jonathan Klinsmann in die US-Nationalmannschaft berufen worden.