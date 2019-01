Nach einem freien Tag am Montag ließ der stark in der Kritik stehende Coach nach einer morgendlichen Krafteinheit im Stadion die Profis des Tabellenvorletzten am Nachmittag ein Kleinfeld-Turnier bestreiten. Erstmals wieder dabei war Noah Sarenren Bazee, der wegen eines Haarrisses einige Wochen ausfiel.

Für den 45 Jahre alten Breitenreiter steht in Dortmund am Samstag viel auf dem Spiel. Eine weitere Niederlage würde wohl seine Beurlaubung nach sich ziehen. Nach dem schwachen Auftritt beim 0:1 am Samstag gegen Werder Bremen bekam Breitenreiter zwar eine Garantie für das Spiel beim Tabellenführer, mehr allerdings auch nicht. «Mit so einer Leistung wie gegen Bremen muss man bei einer Niederlage gegen Dortmund natürlich anders diskutieren», sagte 96-Präsident Martin Kind. Als mögliche Nachfolgekandidaten werden bereits Mirko Slomka, Markus Gisdol, Peter Stöger, Steven Cherundolo oder Steffen Baumgart gehandelt.