Dortmund (dpa) - Zum zweiten Mal in dieser Saison geht Bayern München am Samstag (18.30 Uhr/Sky) mit einem Punkterückstand in den Ligagipfel gegen Borussia Dortmund. In den sechs Spielzeiten zuvor lag der Serienmeister aus München zumeist deutlich vor dem Erzrivalen aus dem Revier.

Von dpa