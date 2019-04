«Jetzt ist er Stammspieler, er macht sehr viel Spaß und ist die größte Überraschung in dieser Saison, und zwar in positiver Hinsicht.»

Der U21-Europameister war im Sommer 2017 von Werder Bremen zum deutschen Fußball-Rekordmeister gewechselt, aber umgehend nach Hoffenheim ausgeliehen worden. Sein Bayern-Vertrag wurde im März bis zum 30. Juni 2023 verlängert. In 36 Spielen in Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal erzielte er in dieser Saison zwölf Tore und bereitete neun Treffer vor.

«Wenn er es mit seinen Anlagen nicht schafft, wer dann? Ich sehe bei ihm kein Limit», sagte sein langjähriger Förderer Horst Hrubesch. «Wenn er gesund bleibt, wird Bayern viel Freude an ihm haben, 15 bis 20 Tore pro Saison sind drin.» Unter Hrubesch gewann Gnabry 2016 Olympia-Silber in Rio.

Für Gnabry steht am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky) ein besonderes Spiel gegen den Ex-Club an. «Für mich ist das Pokal-Halbfinale natürlich ein ganz besonderes Highlight», sagte er bei dfb.de. «Ich habe den Verein Werder Bremen wirklich sehr lieb gewonnen in meiner Zeit dort. Ich freue mich für den Verein, dass er aktuell so gut dasteht - und auch, meine alten Kumpels wiederzusehen.»