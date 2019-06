Fußball-Bundesliga in zwei Wochen aktiv

Düsseldorf (dpa) - In knapp zwei Wochen geht's wieder los. Die Hälfte der Clubs in der Fußball-Bundesliga startet am letzten Juni-Wochenende in die Saisonvorbereitung.

Da werden zwar noch nicht alle Nationalspieler dabei sein, doch da sieben Vereine mit neuem Trainer an den Start gehen, zählt in der Vorbereitungsphase jeder Tag. «Ich freue mich auf den Trainingsstart, die Ferien sind dann vorbei, du bist wieder richtig hungrig und es kann losgehen», sagte Urs Fischer, Trainer des Bundesliga-Neulings 1. FC Union Berlin. Der Aufsteiger und 1899 Hoffenheim starten am 29. Juni, der FC Augsburg, Mainz 05 und Werder Bremen bereits einen Tag zuvor. Als letzte Mannschaft nimmt Meister und Pokalsieger FC Bayern München am 8. Juli die Trainingsarbeit auf.

Nach dem Aufgalopp in der Heimat zieht es 17 der 18 Erstligaclubs in mindestens ein Trainingslager in den Bergen zwischen Bayern, Österreich und der Schweiz. Ob am idyllischen Tegernsee oder in Zell am See, die meisten Teams belegen seit vielen Jahren feste Quartiere in den Alpenregionen, vor allem in Österreich.

Zum achten Mal gastiert Borussia Mönchengladbach im noblen Seehotel Überfahrt direkt am Ufer des Tegernsees in Rottach-Egern. Für den aus Niederbayern stammenden Sportdirektor Max Eberl ist die Sommerfrische in Oberbayern auch immer eine Reise in die Vergangenheit. «Ich habe hier viele Erinnerungen. Der Tegernsee ist wunderschön, auch zum Baden. Das haben wir früher oft gemacht», sagte Eberl auf einer der vergangenen Touren.

Auch der FC Bayern nutzt die idealen Bedingungen quasi vor den Toren Münchens am Tegernsee. Ebenso wie Borussia Dortmund hat der Rekordmeister aber auch eine USA-Tour in die Vorbereitungszeit integriert. Dort trifft das Team in hochkarätigen Testspielen auf Real Madrid, den FC Arsenal und den AC Mailand. «Seit der Eröffnung unseres Büros in New York im Jahr 2014 haben wir eine tolle Entwicklung in den USA genommen. Mit der Audi Summer Tour wollen wir unseren Fans in den Staaten die Chance geben, unsere Mannschaft live in ihrem Heimatland zu erleben», sagte Jörg Wacker, Vorstand für Internationalisierung und Strategie beim FC Bayern. Man kann es natürlich auch ganz anders angehen: Aufsteiger SC Paderborn hat überhaupt kein Trainingslager im Programm.

Starke Testspielgegner sind gefragt: Der BVB trifft auf den FC Liverpool. Der Champions-League-Sieger musste allerdings ein weiteres Testspiel gegen den FC Schalke 04 absagen. Der VfL Wolfsburg trifft auf die PSV Eindhoven, Paderborn spielt gegen Ipswich Town und den Premier-League-Aufsteiger Norwich City. Die meisten Termine sind fix, aber viele Testspielgegner stehen noch nicht fest. Die wichtigste Partie für die Branchenführer ist aber schon ein Pflichtspiel: Am 3. August treffen Bayern München und Borussia Dortmund im Spiel um den Supercup aufeinander.