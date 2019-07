Der 32 Jahre alte Suttner war im vergangenen Winter vom Premier-League-Club Brighton & Hove ausgeliehen worden und kam in der Rückrunde in sieben Pflichtspielen zum Einsatz. «Markus Suttner hat in der Rückrunde der abgelaufenen Saison bereits gezeigt, dass er sowohl sportlich als auch menschlich perfekt in unser Team passt», sagte Fortunas Sportvorstand Lutz Pfannenstiel.