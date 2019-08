Mönchengladbach (dpa) - Alexander Nübel bleibt die Ruhe selbst. So cool der U21-Vize-Europameister vom FC Schalke 04 am Samstag das 0:0 bei Borussia Mönchengladbach mit einer Glanzparade gegen Raffael rettete, geht der 22-jährige Torhüter auch mit dem gestiegenen Interesse an ihm um.

