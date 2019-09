Das bestätigte der Club der Deutschen Presse-Agentur. Zuerst hatte die «Bild»-Zeitung darüber berichtet. Damit arbeitet Mitchell wieder mit seinem Förderer Ralf Rangnick zusammen, der ihn im Februar 2018 nach Leipzig geholt hatte. Ob RB die Stelle neu besetzt, ist derzeit offen.

Vor seinem Engagement in Leipzig arbeitete Mitchell in England für den FC Southampton und Tottenham Hotspur. Bei RB gilt er als einer der Architekten des derzeitigen erfolgreichen Kaders, holte Spieler wie Ademola Lookman, Nordi Mukiele und Matheus Cunha. Zusammen mit Rangnick wird sich Mitchell nun um die Standorte in Brasilien und New York kümmern.