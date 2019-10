Funkel genießt Wertschätzung vor 500. Bundesligaspiel

Düsseldorf (dpa) - Dass er auch noch irgendwann sein 600. Spiel als Bundesligatrainer erlebt, hält Friedhelm Funkel für unrealistisch.

«Das schließe ich aus. Ganz ehrlich. Ich werde ja auch nicht jünger», sagte Funkel der Deutschen Presse-Agentur vor seiner 500. Bundesligapartie als Trainer am Freitag bei Hertha BSC (20.30 Uhr/DAZN). Dabei ist Funkel erst 65 und müsste Fortuna Düsseldorf «nur» noch bis 2022 in der Liga halten - ganz unrealistisch ist dies nicht. Zumal das Urgestein der Liga gar im Fall eines Abstieges der Fortuna nicht zwingend gehen würde: «Ich will nicht ganz ausschließen, auch dann noch weiterzumachen.»

Einen Gedanken daran verschwendet der gebürtige Neusser aber (noch) nicht. Wie schon in der vergangenen Saison steht der große Außenseiter schon früh in der Saison im Tabellenkeller und in Berlin bereits unter Druck. «Wir müssen versuchen, dort zu punkten», sagte Funkel, der trotz meist guter Leistungen aus sechs Spielen bislang nur vier Punkte mit seiner Fortuna gesammelt und in den vergangenen vier Spielen trotz jeweiliger Führung nie gewonnen hat.

In der Vorsaison gelang der Klassenverbleib am Ende fast sensationell souverän mit 44 Punkten und 16 Zählern Vorsprung auf die Abstiegsränge. «Das wird viel schwieriger in diesem Jahr», prophezeite Funkel - der das Kunststück Klassenverbleib nur allzu gerne noch einmal erleben würde. Denn die Wertschätzung, die dem Routinier zum Ende seiner Karriere nun entgegen gebracht wird, die genießt Funkel schon sehr: «Unangenehm ist mir das natürlich nicht.»

Seit 1991, als Funkel für seinen Heimatclub Bayer Uerdingen das erste Mal bei einem Bundesligaspiel auf der Bank saß, ist der Rheinländer nun mehr oder weniger ununterbrochen im Profigeschäft. Etliche Trainer kamen und gingen wieder in dieser Zeit, einige zwischendurch sehr gehypte sind längst wieder draußen. Funkel hingegen ist immer noch da. Weil er sich immer wieder fortbildete, neuen Gegebenheiten und Marotten anderer Spielergenerationen anpasste. «Finde ich nicht gut, aber ich akzeptiere das», sagte Funkel im dpa-Interview zu Tätowierungen und der heutigen Vorliebe für Hip-Hop-Musik.

Doch der Rekord-Aufstiegstrainer (6) in Deutschland ist nicht nur einfach noch im Geschäft, er scheint sich zum Ende seiner Karriere gar noch einmal ein eigenes Denkmal zu setzen. Nach dem Klassenverbleib mit Fortuna wurde er bei der Wahl zum Trainer des Jahres auf Platz zwei gewählt. Vor ihm stand nur noch der von ihm besonders geschätzte Jürgen Klopp, der mit dem FC Liverpool die Champions League gewann.

Angst, sich dieses Denkmal durch einen möglichen Abstieg in dieser Saison wieder einzureißen, hat Funkel nicht. «Die letzten dreieinhalb Jahre bei Fortuna sind wirklich so positiv verlaufen, wie ich mir das niemals hätte vorstellen können.» Dies könne ihm niemand mehr nehmen.

Wer Funkel derzeit beobachtet, erlebt einen Trainer, der vollkommen gelassen in sich ruht und dem der Druck eines Abstiegskandidaten überhaupt nichts anhaben kann. «Das sind Situationen, die ich kenne. Ich weiß, wie ich damit umgehen muss», sagte Funkel zuletzt zur aktuellen Situation der Fortuna, bei der er nach eigener Aussage seine schönste Zeit als Trainer erlebt und mit der er noch ein großes Ziel hat. Auch das hat mit der Hauptstadt zu tun: «Ich würde unglaublich gerne noch einmal nach Berlin.»

Zum Pokal-Endspiel wohlgemerkt. Auch dabei würde sich ein Kreis schließen. 1985 gewann er als Spieler das erste Pokalendspiel überhaupt in der Hauptstadt mit Uerdingen gegen den FC Bayern. Als Trainer scheiterte er zweimal am Rekordmeister: 1998 mit dem MSV Duisburg und 2006 mit Eintracht Frankfurt. Die Chance auf ein drittes Endspiel mit der Fortuna sei «ein Traum»: «In dieser Saison ist es noch möglich.»