«Für uns gibt es nur eins: In Ruhe weiterarbeiten, wenn man komplett davon überzeugt ist. Wir sind überzeugt und darum machen wir das auch», sagte Rosen dem TV-Sender Sky. Unter dem Niederländer als Nachfolger von Julian Nagelsmann haben die Kraichgauer in den ersten sechs Liga-Spielen nur fünf Punkte geholt und ligaweit die wenigsten Treffer erzielt.

Eine «externe Diskussion» in den Medien könne er aber nicht ausschließen, betonte Rosen, «sie liegt nicht in meiner Macht». Schreuder war im Sommer als Co-Trainer von Ajax Amsterdam zur TSG gewechselt. Rosen erinnerte aber auch an die Jahre unter dem Vorgänger: «Vielleicht erinnern sich die Menschen nicht mehr: Wie groß waren die Diskussionen um Julian Nagelsmann? Da hieß es, er sei entschlüsselt und habe die Mannschaft verloren.» Die Ausschläge in der Berichterstattung seien «extrem - nach oben und nach unten».