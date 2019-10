Der französische Stürmer hat sich im Europa-League-Spiel bei Basaksehir Istanbul am Donnerstag am Fuß verletzt und musste schon zur Pause ausgewechselt werden. «Er hat schon noch große Schmerzen. Aber wir müssen es abwarten», sagte Gladbachs Trainer Marco Rose am Freitag in Istanbul.

Patrick Herrmann, der für Pléa eingewechselt wurde und seinem Team mit dem späten Ausgleich das 1:1 rettete, könnte dafür in die Startformation rücken. Bislang stand Herrmann in dieser Saison erst einmal in der Anfangself. «Er ist immer engagiert im Training und bietet sich an. Natürlich zeigt er sich auch immer wieder über solche Momente und es ist wichtig, dass er sich zeigt», sagte Rose.