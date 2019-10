Der chilenische Nationalspieler musste nach einem Tritt von Leipzigs Torschützen Christopher Nkunku mit einer Trage vom Platz gebracht werden. «Der Fuß ist total dick und geschwollen. Wir hoffen, dass es nichts Schlimmeres ist. Er muss noch untersucht werden», sagte Bayers Sport-Geschäftsführer Rudi Völler.

Nkunku ist nach der Partie in die Kabine zu Aranguiz gegangen und hat sich entschuldigt. «Ich wusste gar nicht, ob ich ihn getroffen habe. das ging so schnell. Es tut mir leid, dass er sich verletzt hat», sagte Nkunku. Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann meinte, dass man dafür auch eine Rote Karte geben kann. «Wenn man mit gestrecktem Fuß gegen die Schussbewegung trifft, ist das schon gefährlich. Aber ich weiß, dass es keine Absicht war. Ich wünsche ihm gute Besserung und dass es nicht so schlimm ist», sagte Nagelsmann nach dem Spiel.