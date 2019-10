«Ich hatte zwei Möglichkeiten und hätte nach Liverpool oder Dortmund wechseln können», sagte der 48 Jahre alte Niederländer dem Nachrichtenportal «t-online.de».

Noch heute hat van der Sar, der für die Niederlande in 130 Länderspielen das Tor hütete und sowohl mit Ajax Amsterdam (1995) als auch mit Manchester United (2008) die Champions League gewann, von Deutschlands Fußball-Oberhaus eine hohe Meinung und sagte: «Klar fließt in England mehr Geld, aber in Deutschland sind die Stadien immer voll, die Fans sind wahnsinnig enthusiastisch. Es ist eine tolle Liga, in der es Spaß macht, zu spielen.»

Ob van der Sar indes Bayern-Keeper Manuel Neuer oder Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona ins Tor der deutschen Nationalmannschaft stellen würde, konnte der Niederländer angesprochen auf die Keeper-Diskussion im DFB-Team nicht für sich beantworten. «Ich wüsste nicht, wen ich auswählen würde. Aber ich kann sagen: Sie sind beide extrem gute Torhüter. Der Bundestrainer wird entscheiden, wer von beiden am Ende besser ins System passt», meinte van der Sar.