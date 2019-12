«Die EM ist ganz klar das Ziel und ich gehe davon aus, dass ich es schaffen kann und werde», sagte der Verteidiger des FC Bayern am Sonntagabend bei einem Fanclub-Besuch, wie unter anderem «Münchner Merkur», «TZ», Bild» und «Abendzeitung» berichteten. Der 24-Jährige hatte sich im Oktober im Bundesliga-Spiel beim FC Augsburg das Kreuzband im linken Knie gerissen, den Meniskus beschädigt und musste operiert werden.

Die Teilnahme des Abwehrchefs an der EM geriet damit in große Gefahr. Aktuell sei er in seiner Reha aber voll im Plan, berichtete Süle. «Ich hoffe, dass ich im März oder April wieder Richtung Mannschaft komme. Und dann liegt es absolut im machbaren Bereich, dass ich es schaffe», sagte er laut «Merkur» und «TZ». Krücken habe er bei dem Adventsbesuch des Fanclubs Rollwagerl 93 e. V. nicht mehr gebraucht.