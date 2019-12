«Ich habe mich bemüht, ihm in gutem Englisch zu sagen, was meine Idee vom Fußball ist. Ich glaube, dass es ganz gut gelaufen ist, dass es ein gutes Gespräch war», sagte Nagelsmann. «Nach solchen Gesprächen kann man relativ wenig sagen, weil sie doch sehr einseitig sind, du als Trainer viel erzählst. Der Spieler und sein Berater hören viel zu.»

Nagelsmann erklärte nach dem Treffen am vergangenen Mittwoch in Leipzig mit dem 19-jährigen Norweger, der auch mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht wird: «Es gibt nichts zu verkünden.»

Dennoch sieht RB-Vorstandschef Oliver Mintzlaff für Leipzig gute Chancen. «Wir müssen uns hier nicht mehr verstecken, was die Attraktivität angeht, auch nicht hinter Borussia Dortmund. Wir haben einen fantastischen Trainer, sind in einer tollen Stadt mit guter Fanbegeisterung. Wir spielen attraktiven Fußball und sind ein Verein, der jungen talentierten Spielern mehr als Chancen gibt», betonte Mintzlaff, der seinen eigenen Vertrag vorzeitig bis 2024 verlängerte.