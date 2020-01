Der dänische Nationalkeeper hatte sich im Spiel beim FC Schalke 04 am 15. Dezember bei einem Abschlag einen Sehneneinriss am rechten Oberschenkel zugezogen. Aller Voraussicht nach wird er am Samstag (15.30 Uhr) im ersten Rückrundenspiel bei der TSG 1899 Hoffenheim aber nicht spielen.

Eher wird das Comeback von Stammtorwart Kevin Trapp erwartet, der nach einer langwierigen Schulter-Operation schon im Trainingslager in den USA wieder dabei war. Auch der Japaner Daichi Kamada steht vor der Rückkehr ins Training. Wie der Verein mitteilte, könnte er bereits in der kommenden Woche wieder einsteigen. Der 23 Jahre alte Kamada hatte sich in den USA im Testspiel gegen Hertha BSC eine Bänderverletzung zugezogen.