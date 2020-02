«Solche Kommentare interessieren uns nicht», sagte der Manager des Fußball-Bundesligisten den Online-Portalen «spox.com» und «goal.com» vor dem heutigen Topspiel (18.30 Uhr/Sky) gegen Verfolger Borussia Mönchengladbach.

Krösche bekräftigte: «Wir konzentrieren uns auf uns und wollen weiter so Fußball spielen wie in den letzten Wochen und Monaten.» Der 39-Jährige, der im vergangenen Sommer zusammen mit Trainer Julian Nagelsmann (32) bei den Leipzigern angefangen hatte, will auch keine Worte mehr über den Ärger wegen des Friseur-Besuchs vor der Niederlage gegen Eintracht Frankfurt verlieren: «Es ist alles von allen dazu gesagt. Die Jungs haben es eingesehen und wieder gut trainiert.»