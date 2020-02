Die Münchner seien durch die späten Gegentore bei ihrem 4:3 im DFB-Pokal gegen 1899 Hoffenheim gewarnt, meinte der ehemalige Nationalspieler. «Möglicherweise war es das Schlechteste für die Leipziger, was passieren konnte», sagte Hamann. «Grundsätzlich waren die Bayern bekannt dafür, dass, wenn so etwas passiert ist, es kein zweites Mal passiert.» Die Bayern hatten trotz einer 4:1-Führung in der Schlussphase am Mittwochabend noch um das Weiterkommen in der regulären Spielzeit zittern müssen.

Hamann ist überrascht, dass der frühere Spitzenreiter aus Sachsen «ziemlich von der Rolle» ist. «Vielleicht hilft es den Leipzigern, als Jagender nach München zu kommen, aber die Vorzeichen schauen nicht gut aus», sagte der 46 Jahre alte ehemalige Bayern-Spieler weiter. Für ihn ist der Tabellenführer aus München Favorit. «Viel dominanter als die Bayern im Moment kann man nicht spielen», befand er.