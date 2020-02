«Es gibt auf diesem Planeten keinen Menschen, der einen wie Scheiße behandeln darf. Vergiss das nicht», hatte Shanga Forsberg während des 0:0 bei Bayern München gepostet und dabei ihren auf der Bank von RB Leipzig sitzenden Ehemann verlinkt. Forsberg war nicht eingewechselt worden. Im Hinspiel hatte der Spielmacher noch zum 1:1 getroffen.

In der Rückrunde kam Forsberg bisher nicht über Kurzeinsätze hinaus. Zudem hatte Leipzig in der vergangenen Transferperiode in Dani Olmo einen direkten Konkurrenten für den 28-Jährigen verpflichtet. Forsberg hatte in der Vergangenheit wiederholt mit einem Weggang von RB geliebäugelt. Es käme nicht überraschend, würde der 2015 aus Malmö gekommene WM-Teilnehmer Leipzig im Sommer verlassen.