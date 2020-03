«Man hält sich halt irgendwie bei Laune», sagte der Verteidiger in einem Instagram-Video des Sky-Moderators Riccardo Basile und meinte zu einer entsprechenden Frage: «Vorgestern war ich fast schon wirklich zehn Stunden an der PlayStation.» Sein Tag bestehe momentan hauptsächlich aus Sport machen, Spielen an der Videokonsole und Filmschauen.

Nach einem positiven Befund auf das Coronavirus bei einem Spieler der Profimannschaft von Hertha wurde für alle Spieler des Lizenzspieler-Kaders sowie das Trainer- und Funktionsteam eine 14-tägige häusliche Quarantäne angeordnet. Diese wird auch beibehalten, nachdem alle Tests des weiteren Profiteams negativ ausgefallen waren. Die Spieler halten sich unter anderem auf Spinning-Rädern fit.

Während die Deutsche Fußball Liga zunächst bis zum 2. April die Spiele ausgesetzt hat, darf in Berlin bis zum 19. April nicht gespielt werden. Das hatte der Senat im Kampf gegen die weitere Ausbreitung des Coronavirus beschlossen.