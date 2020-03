«Eines vorweg: Die Gesundheit der Menschen bleibt in diesen Tagen und Wochen das Wichtigste. Wir wollen gemeinsam die schwierige Zeit durchstehen und den Coronavirus so gut wie möglich überstehen», sagte Wagner am Sonntag nach Angaben des Vereins. «Wenn mich persönlich diese Krise eines gelehrt hat, dann das: Wir alle bedingen und brauchen einander – weltweit. Diese Erkenntnis werden wir uns hoffentlich auch dann bewahren, wenn Corona gestoppt ist.»

Den freiwilligen Gehaltsverzicht der Lizenzspielerabteilung zu Gunsten der übrigen Mitarbeiter im Schalke-Konzern betrachtet der 48-Jährige als «selbstverständlich». In diesen Zeiten müsse man sich für «die Mitarbeiter des Vereins engagieren». Dies hätten Spieler wie Trainerstab und Staff «sehr schnell und unmissverständlich thematisiert».

Diese «Haltung» stehe für ihn unter der Überschrift «Anpacken», betonte der Familien-Vater. «Seit Saisonbeginn, als wir keine einfache Ausgangslage vorgefunden haben, packt unsere Mannschaft an. Zunächst auf dem Platz und nun ebenso im Club. Für mich ist dieses Verhalten nicht neu, denn ich erlebe das Team Tag für Tag und daher kenne ich Charakter und Mentalität unserer Gruppe.»