«Er hat sich von Station zu Station einfach extremst weiterentwickelt. Er ist sehr wissbegierig, er bringt immer höchsten Einsatz und fordert den auch von allen anderen», sagte Kuntz dem «Tagesspiegel»: «Aus Sicht von Hertha finde ich es deshalb nur logisch, dass man jetzt mal auf Bruno gekommen ist. Er wird dafür sorgen, dass da Zug reinkommt.»

Lob für den 54 Jahre alten Labbadia, der die Hertha seit einer Woche betreut, gab es auch von Dennis Diekmeier. «Er hat es hinbekommen, dass wir auf dem Platz wieder eine Einheit wurden. Diese Fähigkeit zeichnet ihn aus», sagte der Profi über seinen ehemaligen Coach. Beide arbeiteten beim Hamburger SV zusammen, den Trainer Labbadia trotz geringer Hoffnung bei seinem Amtsantritt in der Saison 2014/2015 noch vor dem Abstieg in die 2. Bundesliga gerettet hatte.

«Er hat eine sehr gute Ausstrahlung an der Seitenlinie. Die tagtägliche Arbeit unter ihm ist, so wie er es auch in Berlin angekündigt hat, wirklich intensiv», sagte der 30 Jahre alte Diekmeier, der mittlerweile beim SV Sandhausen in der 2. Liga spielt: «Er fordert und verlangt viel von den Spielern. Ihn zeichnet dabei aus, dass er selbst ein guter Fußballer war.»