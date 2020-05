«Wir haben das mit dem zuständigen Gesundheitsamt des Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf so abgesprochen», sagte Martin Pallgen, Sprecher der Senatsverwaltung für Inneres und Sport, dem «Kicker». Der Ivorer Kalou hatte am 4. Mai unter anderem gefilmt, wie er in der Kabine mehrere Mitspieler abklatscht und somit die Abstandsregeln im Zuge der Coronavirus-Krise nicht einhielt.

«Das verstößt ganz klar gegen die von uns erteilte Ausnahmegenehmigung» zur Durchführung des Kleingruppentrainings, sagte Pallgen. Laut dem Sprecher laufe Hertha durch die Nichteinhaltung der Abstandsregelungen Gefahr, dass die Ausnahmegenehmigung wieder entzogen werde. Darum seien die angekündigten Kontrollen ausdrücklich «nicht nur als Drohkulisse» zu verstehen, unterstrich Pallgen.