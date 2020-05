Nach dpa-Informationen ist der Geschäftsführer von Bundesligist RB Leipzig seit kurzem «Head of Soccer» beim Getränkekonzern aus Österreich und damit zusätzlich für die Standorte in New York und im brasilianischen Braganca zuständig. Zuerst hatte die «Bild» darüber berichtet.

Mintzlaff war bis 2017 bereits globaler Fußball-Chef von Red Bull, damals auch für Salzburg zuständig. Im Zuge der von der UEFA geforderten Entflechtung der Clubs aus Salzburg und Leipzig hatte Mintzlaff diesen Posten aufgegeben. Nun soll der 44-Jährige sein Wissen in die außereuropäischen Filialen einbringen. Damit ist Mintzlaff wieder der Chef von Ralf Rangnick, der als sportlicher Berater für New York und Braganca tätig ist.