Hoeneß glaubt ans Triple: «Gute Chance, alles zu gewinnen»

«Wenn unsere Mannschaft die Form konservieren kann, haben wir eine gute Chance, wirklich alles zu gewinnen», sagte der 68 Jahre alte Ehrenpräsident des deutschen Fußball-Rekordmeisters in der Sendung «Blickpunkt Sport» des Bayerischen Fernsehens mit Blick auf das DFB-Pokalfinale gegen Bayer Leverkusen am kommenden Samstag in Berlin sowie die Fortsetzung der Champions League im August mit einem Endturnier in Lissabon.

Hoeneß lobte Flick und die Spieler für die Leistungen beim Gewinn des achten Meistertitels nacheinander im Geisterspielbetrieb wegen der Corona-Pandemie. Man müsse im Verein «Mannschaft und Trainer sehr dankbar sein, dass sie die Fahne so hochgehalten haben in schwierigen Zeiten», sagte der langjährige Manager und Präsident stolz. Das Triple gewannen die Bayern bislang einmal unter Trainer Jupp Heynckes 2013.

Hoeneß sieht in einer Gehaltsobergrenze kein Mittel für mehr Ausgeglichenheit im Fußball und hält sie auch nicht für durchführbar. «Die können sie vergessen», sagte er zum neu diskutierten Vorschlag einer Gehaltsobergrenze in der Corona-Krise. «Das führt uns nicht weiter, das sind alles scheinheilige Diskussionen.»

In der Bundesliga müsse man vielmehr versuchen, nach dem Abschluss des neuen Fernsehvertrages für die vier Spielzeiten von 2021 bis 2025 «eine gerechte Verteilung der Fernsehgelder zu machen». Wie diese aussehen sollte, sagte Hoeneß nicht. Der langjährige Vordenker der Liga erwartet keinen langfristigen Einbruch der Einnahmen: «Wenn die Corona-Krise vorbei ist, wird der Fußball wieder prosperieren.»

Angesichts der achten Bayern-Meisterschaft nacheinander forderte Hoeneß die Konkurrenz auf, «sich einfach noch mehr anzustrengen» für einen spannenden Bundesliga-Titelkampf. «Man kann jetzt nicht von den Leuten vom FC Bayern erwarten, dass sie nur halbtags arbeiten, damit die Bundesliga wieder spannend wird», sagte Hoeneß und prophezeite an die Adresse der in dieser Saison wieder mal erfolglosen Bayern-Jäger wie Borussia Dortmund oder RB Leipzig: «Es wird für die anderen auch in Zukunft schwierig werden, uns da oben runterzuholen. Denn der FC Bayern ist auch in dieser Krise gut gerüstet für die Zukunft.»

© dpa-infocom, dpa:200628-99-597331/4