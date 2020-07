«Kein noch so knappes Fußball-Ergebnis rechtfertigt, dass alle Bedenken in Sachen Corona so hemmungslos über Bord geworfen und zudem Polizeibeamte ohne Skrupel attackiert werden», sagte der SPD-Politiker dem «Weser-Kurier».

Mäurer (68) sieht jedoch in den Vorfällen im Bremer «Viertel» nicht nur einen Zusammenhang mit dem Werder-Spiel am Montagabend. «Sie sind eine Fortsetzung dessen, was wir schon seit mehreren Wochen beobachten: eine sorglose, bierselige Stimmung, eine mit steigendem Alkoholkonsum zunehmende Unbelehrbarkeit und Aggressivität und damit einhergehend massive Verstöße gegen die Corona-Verordnung», sagte er.

Werder Bremen hatte am Montagabend durch ein 2:2 beim 1. FC Heidenheim den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga geschafft. In dem Stadtteil rund um das Weser-Stadion feierten daraufhin hunderte Menschen auf den Straßen und vor den Kneipen, bis die Stimmung gegen Mitternacht eskalierte. Nach Angaben der Polizei wurden ihre Einsatzkräfte mit Flaschen und Böllern beworfen, als sie unter anderem die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln während der Corona-Pandemie gewährleisten wollten.

Die Polizei stellte daraufhin Strafanzeigen und wertet aktuell noch Videoaufzeichnungen aus. «Es ist möglich, dass wir so noch zusätzliche Tatverdächtige ermitteln. Es wird aber noch dauern, bis die Auswertungen abgeschlossen sind», sagte eine Sprecherin.

© dpa-infocom, dpa:200708-99-714438/2